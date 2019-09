Torino: Musei Reali, apertura serale a 1 euro

- Sabato 21 e domenica 22 settembre, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, i Musei Reali di Torino propongono un ricco programma di iniziative e appuntamenti. Sabato 21 settembre sono previsti: l'apertura serale straordinaria dei Musei Reali con ingresso a 1 euro. Inoltre, visita guidata serale, "Splende nella raccolta ricca di quadri rari: la Venere di Botticelli nella collezione Gualino" con i curatori, compresa nel costo di ingresso alla mostra "I mondi di Riccardo Gualino", nelle Sale Chiablese. Massimo 25 partecipanti, fino a esaurimento posti, senza prenotazione; Primo Disegno Reale: attività di disegno dal vero con il Primo Liceo Artistico e la Fondazione Peano di Cuneo. In orario 9-13 e 14-17, gli studenti, gli amatori, il pubblico, tutti sono invitati a esplorare i musei armati di matita e taccuino, per registrare il proprio affascinante viaggio nell’arte e nella bellezza. Nei giorni successivi, una selezione dei lavori sarà esposta in Biblioteca Reale; Piccole guide per un grande museo: a conclusione del progetto Storia dell’arte a Torino, i bambini della scuola primaria Coppino di Torino si propongono come giovanissime guide per raccontare il Palazzo Reale e l’Armeria dalle 11 alle 12.30 (l’attività si ripeterà venerdì 27 settembre, dalle 14.30 alle 16, con i bambini della scuola primaria Rignon di Torino). (segue) (Rpi)