Municipio Roma V: eventi a tema ambientale in via Marcianise, pedonale per un giorno

- Giornata green oggi nel V municipio in via Marcianise dove la strada, nel tratto compreso fra via Telese e via Aquilonia, è stata pedonalizzata per tutta la giornata. Diverse le attività proposte dai commercianti e artigiani come i laboratori sartoriali e le degustazioni, anche di confetti. Nel pomeriggio iniziative artistiche e commerciali anche per i bambini e tutte nel segno della sostenibilità ambientale.(Com)