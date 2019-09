Autonomia: Patuanelli, non è in discussione, riprendere percorso, subito un tavolo

- Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, intervenendo all'assemblea di Confindustria Vicenza, nel suo discorso ha toccato il tema della riforma delle Autonomie e ha detto: "L'Autonomia non è in discussione in sè, deve esserci, dobbiamo riprendere quel percorso e assicuro che da parte mia e del governo c'è l'impegno a rimetterci immediatamente attorno a un tavolo". Secondo Patuanelli anche dal punto vista scolastico "può avere senso perchè nelle nostri regioni dobbiamo capire le diverse esigenze formative". Il ministro è convinto che bisogna anche "veramente capire le esigenze del futuro perchè il 65 per cento dei lavori che faranno i nostri ragazzi oggi non esistono. Bisogna avere con forza la capacità di incidere sugli istituti di formazione ma anche quelli tecnici sono indispensabili e ne parlerò con il ministro Fioramonti". (Rin)