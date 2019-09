Governo: Patuanelli, fondamentale dialogo con corpi intermedi

- Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, intervenendo all'assemblea di Confindustria Vicenza, nel suo primo discorso pubblico da quando è diventato ministro, ha posto l'accento sul'importanza del confronto e ha detto: "E' fondamentale per chi governa riprendere in modo costruttivo il dialogo con i cosidetti corpi intermedi, le associazioni di categoria: noi dobbiamo parlare con i portatori di interesse, con le associazioni di categoria perchè quando facciamo un provvedimento che va a toccare la legislatura e legislazione vigente se non siamo consapevoli in modo puntuale delle conseguenze di quelle modifiche regolamentari rischiamo di fare danni che non avevamo pensato". Quindi, Patuanelli ha spiegato: "Quando io vengo a interloquire con Confindustria Vicenza o Confindustria Palermo voglio capire in che modo riusciamo a fare sintesi delle diverse esigenze, dei diversi settori produttivi del Paese". Secondo il titolare del Mise, poi, "le sfide che abbiamo davanti andranno guidate, per cui io avrò bisogno di voi, io avrò bisgno di tenere sempre la porte aperta per Confindustria e per tutte le associazioni dei territori, voglio parlare coi sindacati, perchè solo assieme troveremo le soluzioni giuste". Patuanelli ha infine fatto riferimento al precedente governo e ha affermato che "errori ne abbiamo fatti ma voglio pensare ai 14 mesi come a un'esperienza che ci ha insegnato anche dove abbiamo sbagliato e forse proprio in questo rapporto mancato abbiamo sbagliato veramente, dobbiamo essere disponibili a dirlo e a ricostruire il rapporto con le associazioni di categoria".(Rin)