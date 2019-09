Ucraina: Kiev non invierà delegazione a prossima riunione Apce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delegazione ucraina non parteciperà alla prossima sessione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (Apce). Lo ha scritto Bohdan Yaremenko, deputato del partito politico Servo del popolo e presidente della commissione parlamentare per gli affari esteri e la cooperazione interparlamentare, sulla sua pagina Facebook. "Non avendo altra possibilità di reazione alla violazione dei principi dell’organizzazione e visto che vengono ignoranti i suoi interessi, l’Ucraina si astiene dall'inviare la sua delegazione alla prossima sessione dell’Apce", ha scritto Yaremenko. In precedenza Yelyzaveta Yasko, anch’essa deputata di Servo del popolo, è stata nominata a capo della delegazione ucraina. La riammissione della delegazione russa, nonostante la mancata risoluzione della crisi nel Donbass e le critiche rivolte dai vertice del Consiglio d’Europa al rispetto della libertà di stampa in Ucraina, sembrano tuttavia aver convinto Kiev a non inviare la propria delegazione a Strasburgo. (Res)