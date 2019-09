Imprese: Patuanelli, Whirlpool? Non ci si siede a un tavolo con risposta già in mano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, rispondendo alle domande dei giornalisti a margine dell'assemblea di Confindutria Vicenza, in merito al dossier Whirlpool, ha spiegato che la stessa Whirlpool "è arrivata al tavolo ieri dicendo: noi abbiamo fatto quello che ritenevamo giusto e l'unica soluzione è aprire la procedura di cessione. Per noi, non ci si siede intorno ad un tavolo con la risposta già in mano. Ionon mi siedo ad un tavolo dove non ho un'alternativa, senza un piano A e un piano B". (Rin)