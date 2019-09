Roma: vigilantes aggredito fuori al Fatebenefratelli, un arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle 6.30 di questa mattina un vigilantes, in servizio all’ospedale Fatebenefratelli all'Isola Tiberina di Roma, è stato aggredito e preso a pugni da un ragazzo di 28 anni nigeriano. La colluttazione è esplosa perché il 28enne aveva realizzato un ricovero di fortuna, con i cartoni, nelle vicinanze di una porta d’emergenza ostruendola. All’invito del vigilantes a spostarsi il ragazzo ha reagito con violenza, tentando di dargli una testata in faccia. La guardia giurata, un uomo di 49 anni, ha schivato il colpo ma in pochi attimi si è trovato a terra con addosso l’aggressore che lo ha preso a pugni cercando di togliergli la pistola. A quel punto alcune persone che si trovavano nel luogo sono intervenute e hanno contattato i carabinieri che giunti sul posto hanno arrestato il 28enne con le accuse di violenza contro incaricato di pubblico servizio, tentata rapina della pistola e lesioni. Il vigilantes ha riportato escoriazioni a un gomito e a un ginocchio e una lieve contusione al collo (Rer)