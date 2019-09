Grecia: campo profughi di Lesbo incapace di ospitare altri migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità dell'isola greca di Lesbo hanno comunicato di non poter più ospitare migranti a causa del sovraffollamento nel campo profughi di Moria. Secondo quanto riferisce il quotidiano greco “Kathimerini”, il campo sarebbe pieno per oltre il 400 per cento della sua capacità, per quelle che sarebbero circa 12 mila persone. Alcuni funzionari locali riferiscono che i nuovi arrivati dormono all'aperto o in tende fuori dal campo, che è stato costruito per contenere circa 3 mila rifugiati. Alcuni sono stati trasferiti in un piccolo campo di transito gestito dall'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati sulla costa settentrionale di Lesbo. Le autorità dell'isola hanno dichiarato che almeno 410 migranti giunti su alcuni natanti provenienti dalla Turchia hanno raggiunto Lesbo ieri.(Gra)