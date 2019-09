Torino: Museo Egizio, apertura straordinaria fino alle 22.30

- Oggi, sabato 21 settembre 2019, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, il Museo Egizio rimarrà aperto straordinariamente fino alle ore 22:30, con ultimo ingresso alle ore 22.00. A partire dalle 18:30 l’ingresso al Museo sarà inoltre per tutti a 5 €, e sarà possibile prenotarsi ad un flash tour tematico gratuito con prenotazione in loco. In totale ci saranno 8 tour, con partenza ogni 20 minuti. Tour A: 18:30 e 19:50 “Sui passi degli antichi egizi: vita quotidiana”. B. 18:50 e 20:10 “Vivere nell'aldilà: culti e rituali nell'antico Egitto”. C. 19:10 e 20:30 “ Il potere della parola: tra scribi e papiri”. D. 19:30 e 20:50 “Al cospetto delle divinità: miti e leggende”. Ultimo tour alle 20:50. Ultimo ingresso in Museo alle ore 22:00. Domenica 22 settembre 2019 si manterrà invece il consueto orario di apertura e tariffa di ingresso. Le Giornate Europee del Patrimonio, promosse dal Consiglio d'Europa con l'appoggio della Commissione europea, tornano quest’anno con il tema “Uno, due tre…Arte!”: un’occasione per aprire ai cittadini le porte di monumenti e siti storici, artistici e naturalistici. La manifestazione coinvolge dal 1991, in diversi fine settimana di settembre e ottobre, i 49 Stati Membri della Convenzione culturale europea. (Rpi)