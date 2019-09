Imprese: Patuanelli, no inventare soluzioni volta per volta, dotarci di struttura per affrontare crisi

Roma, 21 set 14:37 - (Agenzia Nova) - Il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, rispondendo alle domande dei giornalisti a margine dell'assemblea di Confindutria Vicenza, ha chiarito: "Oltre alla Whirlpool ci sono molte altre crisi ed è necessario da un lato adottare strumenti che possano affrontarle prima che espodano e dall'altro dotarci con un range di risposte". Secondo il titolare del Mise, "dobbiamo cercare di non doverci inventare ogni volta le soluzioni per la singola crisi di impresa ma di avere una struttura e in questo momento il decreto in discussione al Senato, che sarà convertito a breve, ci dà rgli strumenti per affrontare le crisi d'impresa". (Rin)