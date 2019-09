Elezioni regionali: Zingaretti, alleanze si valutano di volta in volta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione del Pd e del M5s di correre insieme per le elezioni regionali dell’Umbria non è un modello che verrà necessariamente replicato in altre regioni. Lo ha spiegato il segretario del Partito democratico intervistato su Sky Tg 24. "Ogni regione dovrà decidere sulla base delle propria situazione. Di volta in volta verificano le condizioni per governare e dare le risposte insieme ai cittadini", ha detto Zingaretti. Questo modello "è utile per l’Italia e sta permettendo di superare le differenze, anche se siamo forze politiche diverse", ha concluso.(Rer)