Medio Oriente: leader Hamas Haniyeh, "non commentare" proteste in Egitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del movimento palestinese Hamas, Ismail Hanyieh, ha invitato i membri del gruppo che amministra la Striscia di Gaza a non commentare pubblicamente le proteste avvenute nella notte in diverse città dell'Egitto contro il presidente Abdel Fatah al Sisi. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Sama", secondo cui Haniyeh ha inviato un audio ai leader di Hamas invitandoli a non "affrontare nessuna questione relativa all'Egitto". Hamas, movimento storicamente legato ai Fratelli musulmani, dopo il blocco imposto dal Cairo su Gaza ha vissuto un miglioramento dei rapporti dell'Egitto. Da oltre un anno, inoltre, si svolgono con regolarità colloqui tra esponenti dell'intelligence egiziana ed esponenti di Hamas incentrati sulla sicurezza. (segue) (Res)