Medio Oriente: leader Hamas Haniyeh, "non commentare" proteste in Egitto (2)

- Secondo quanto riferito su Facebook dal Centro egiziano per i diritti economici e sociali, durante le proteste in quattro diversi governatorati sono stati arrestati 63 manifestanti, che chiedevano la deposizione di Al Sisi. Le proteste sono avvenute principalmente sulla centrale via Talaat Harab, vicino a piazza Tahrir, epicentro delle manifestazioni nel 2011. Altre manifestazioni sono avvenute ad Alessandria, Suez e Gharbiya. Le proteste di ieri sera sono giunte dopo l’invito fatto ad Al Sisi di dimettersi da parte di Mohamed Ali, un imprenditore ex contractor dell'esercito, che nelle ultime due settimane ha pubblicato accuse di presunta corruzione dell'esercito e dello stesso Al Sisi. Ali ha pubblicato una decina di video registrati in Spagna dopo aver avuto rapporti economici con il governo per circa 15 anni. (Res)