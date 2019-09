Migranti: assessore friulano Roberti, governo si attivi per bloccare flusso da Bosnia

- La regione Friuli Venezia Giulia chiede ai ministri degli Esteri e dell'Interno di attivarsi immediatamente per bloccare il flusso di migranti dalla Bosnia verso l'Italia. Lo afferma l'assessore regionale alla sicurezza, Pierpaolo Roberti, secondo cui è necessario intervenire “sulla Croazia affinché intensifichi i controlli e sulla Slovenia al fine di rinnovare l'accordo bilaterale, in scadenza il prossimo 30 settembre, consentendo così di proseguire e auspicabilmente implementare le pattuglie miste italo-slovene istituite dal precedente Governo che, nell'arco di alcuni mesi, hanno contribuito a ridurre le presenze sul territorio del 40 per cento". Roberti, citato dall’agenzia di stampa “Arc”, ha sottolineato quanto sia "presumibile che l'imminente peggioramento delle condizioni meteorologiche induca le migliaia di clandestini presenti nei campi della Bosnia a forzare i controlli e provare a varcare i confini in direzione dell'Italia, attraverso le frontiere del Friuli Venezia Giulia, per evitare di rimanere bloccati dove si trovano ora dall'arrivo dell'inverno". (segue) (Res)