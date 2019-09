Governo: Zingaretti, sfida è dimostrare che problemi Italia non si risolvono con odio

- "La sfida di questo governo non è negare i problemi degli italiani ma dimostrare che non è con la cultura dell’odio che si risolvono". Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti in un'intervista su SkyTg24. "I problemi che Salvini cavalca sono risolvibili con il buon governo. Salvini parla tanto ma di problemi non ne ha risolto neanche uno", ha concluso. (Rer)