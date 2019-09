Milano: Intesa Sanpaolo alla tappa finale del Jova Beach Party

- Si conclude oggi, con il concerto che si terrà all’aeroporto “Enrico Forlanini” di Milano-Linate, il Jova Beach Party, tour di cui Intesa Sanpaolo è main sponsor e che, sin dalla prima tappa di Lignano Sabbiadoro, ha registrato il sold out in tutti i successivi appuntamenti nelle più belle spiagge e località turistiche italiane. Il Jova Beach Party è stato un format con diversi appuntamenti al proprio interno, per il quale in ogni tappa ha visto la realizzazione di un villaggio itinerante con ospiti sempre diversi per ogni data, consolle per dj set, artisti e un main stage che ha ospitato il concerto di Lorenzo Jovanotti. Attraverso il supporto a questa iniziativa, Intesa Sanpaolo ha voluto sostenere un evento di grande popolarità come Banca in grado di essere vicina a tutte le persone nei momenti più importanti della vita non solo dal punto di vista finanziario, ma anche nei momenti di svago e divertimento. Personale riconoscibile della Banca e promoter Intesa Sanpaolo saranno presenti grazie all’allestimento di un camper personalizzato e intratterranno il pubblico nel pre-concerto con un gioco instant win che regalerà un gadget personalizzato a ricordo del tour. I canali social del Gruppo Intesa Sanpaolo saranno a disposizione dei fan per racconti e immagini dal vivo: post e stories su Facebook e Instagram, a cura di Intesa Sanpaolo, regaleranno l’emozione live del Jova Beach Party, soprattutto a chi non è presente all’evento. E, dulcis in fundo, la partecipazione di Vittorio Brumotti: l'inviato di Striscia in bicicletta che, con il suo «FAI Brumotti per l'Italia» grazie anche al supporto del Fondo per l’Ambiente Italiano e di Intesa Sanpaolo, ha compiuto un viaggio in bicicletta alla scoperta dell'Italia più bella. La vicinanza a un pubblico sempre più ampio e l’obiettivo di offrire un contributo ulteriore al Paese motivano il Gruppo ad affiancare i talenti più importanti del panorama artistico italiano. (com)