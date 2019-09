Forza Italia: Tajani, Renzi? Non temo emorragia nostri parlamentari

- ll vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani, intervenendo ad Atreju 2019, la kermesse di Fratelli d'Italia in corso a Roma all'Isola Tiberina, ha detto di non temere "nessuna emorragia di parlamentari verso Italia Viva. Non è possibile fare accordi politici con chi è stato segretario del Pd e ha rotto ogni patto istituzionale. Non c'e' nessuna ipotesi di compromesso con Renzi e con Conte. Noi siamo di centrodestra, fuori non andiamo". (Rin)