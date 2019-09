Legge elettorale: Tajani (FI), non rinuncerei a una quota di proporzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente di Forza Itala Antonio Tajani, intervenendo ad Atreju 2019, la kermesse di Fratelli d'Italia in corso a Roma all'Isola Tiberina, a proposito della legge elettorale, ha affermato: "Io non rinuncerei totalmente a una parte di proporzionale per dare la possibilità a tutte le forze di essere equamente rappresentate". (Rin)