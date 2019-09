Roma: Bordoni (FI), solidarietà ad autista aggredito, serve più sicurezza sui bus

- "Ieri sera un autista della linea 46 a Roma, in zona Boccea, è stato violentemente aggredito da un gruppo di giovani. Esprimo la mia più sentita vicinanza al dipendente dell'Atac e a tutti suoi colleghi che, evidentemente, non sono più in grado di lavorare con serenità". Così Davide Bordoni coordinatore romano di Forza Italia e consigliere capitolino. "Le dimostrazioni di solidarietà non bastano più, - aggiunge - occorre che il tema della sicurezza del personale in servizio sui mezzi torni al centro del dibattito dell'amministrazione capitolina". E conclude: "In questi tre anni di consiliatura abbiamo ricevuto spesso risposte evasive. La tutela e la salvaguardia dei cittadini, ed in particolare dei dipendenti pubblici che ogni giorno prestano onestamente il proprio servizio nella Capitale non dovrebbe mai essere persa di vista". (Rer)