India: Modi da oggi negli Usa per impegni bilaterali e multilaterali (4)

- Per quanto riguarda, invece, il programma multilaterale del viaggio, Modi ha ricordato che l’India “fin dalla sua partecipazione come membro fondatore delle Nazioni Unite nel 1945, ha mostrato un impegno incrollabile nei confronti del multilateralismo”. Sul contesto attuale, ha avvertito che “ci sono molte pressanti sfide per la comunità internazionale: un’economia globale ancora fragile, turbolenze e tensioni in molte parti del mondo, la crescita e la diffusione del terrorismo, il cambiamento climatico e la sfida endemica globale della povertà”. Queste sfide, secondo il leader indiano, “richiedono un impegno globale più forte e un’azione multilaterale concertata”. “Ribadirò il nostro impegno per un multilateralismo riformato, reattivo, efficace e inclusivo, e nel quale l’India ricopra il ruolo che le spetta”, ha sintetizzato il primo ministro indiano. (Inn)