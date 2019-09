Libia: forze Gna, costruiti pista atterraggio e due hangar di Haftar a Tarhuna

- Le forze dell'esercito nazionale libico (Lna) guidate dal generale Khalifa Haftar hanno recentemente creato una pista per aeromobili e due hangar nella città di Tarhuna. Lo riferiscono le forze del Gna attraverso un video pubblicato su Facebook. La pista di atterraggio e i due hangar "sono stati utilizzati dall'aeronautica degli Emirati Arabi Uniti per attaccare Tripoli", sostiene il Gna, senza fornire ulteriori dettagli. Lo scorso 14 settembre, le tribù di Tarhuna, sobborgo nella provincia di Tripoli, hanno confermato in una nota il loro sostegno alle forze del generale Haftar, nonostante la morte di tre dei loro capi militari avvenuta la sera precedente in un raid aereo di un drone delle forze del Governo di accordo nazionale libico. In un comunicato diffuso per celebrare il capo della Nona brigata di fanteria, colonnello Abdel Wahab al Maqri, e dei fratelli al Kani colpiti da un raid di un drone di fabbricazione turca, la tribù di Tarhuna invita gli abitanti della loro zona "a restare uniti e a essere tenaci in quanto la nazione ha bisogno di voi. La morte di questi martiri non fa che spingerci nella volontà di raggiungere la vittoria contro il nemico che diffonde la corruzione in Libia". (Lit)