Ucraina-Russia: Pristayko, colloqui su prossimo scambio prigionieri procedono attivamente

- I negoziati sul prossimo scambio di prigionieri fra Russia e Ucraina procedono molto attivamente. Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino, Vadim Pristayko, in un’intervista all’emittente televisiva “Hromadske”. “I lavori procedono molto attivamente. Non voglio fare annunci, ma spero che presto avremo molti motivi per festeggiare”, ha detto il capo della diplomazia ucraina. Secondo il ministro, i negoziati sono molto "delicati" e per questo motivo non vi partecipano i partner internazionali dell'Ucraina. "Peraltro, i nostri partner non sono ansiosi di unirsi a questi delicati colloqui. Come potete vedere, sono state prese decisioni difficili e il prezzo di tali decisioni a volte può essere molto elevato", ha detto, in riferimento all’inserimento nel recente scambio di prigionieri di Vladimir Tsemakh, che secondo le autorità dei Paesi Bassi sarebbe una delle persone coinvolte nell'incidente aereo dell’MH17 di Malaysian Airlines abbattuto nel 2014. (segue) (Rum)