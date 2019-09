Ucraina-Russia: Pristayko, colloqui su prossimo scambio prigionieri procedono attivamente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 7 settembre, Russia e Ucraina hanno effettuato uno scambio di 35 detenuti ciascuno. I preparativi per lo scambio si sono intensificati dopo l'entrata in carica del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il capo dello Stato russo Vladimir Putin aveva affermato in precedenza che un passo del genere avrebbe favorito un miglioramento delle relazioni bilaterali. Il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov lo scorso 13 settembre ha dichiarato che Russia e Ucraina potrebbero organizzare un nuovo scambio di detenuti, ma ha precisato che l’organizzazione potrebbe richiedere molto tempo e lavoro. (Rum)