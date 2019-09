Libia: portavoce Lna, distrutti mezzi con "leader terroristici" a sud di Tripoli

- Le forze dell'esercito nazionale libico (Lna) guidato dal generale Khalifa Haftar hanno distrutto due carri armati e due mezzi con a bordo leader terroristici e dispositivi elettronici di disturbo (jamming) appartenenti al governo di accordo nazionale (Gna), nella città di El Sbeaa, a sud di Tripoli. Lo ha annunciato il portavoce dell'Lna, Ahmed al Mismari. Nel corso della conferenza stampa, Al Mismari ha negato che "le forze dell'Lna abbiano condotto incursioni nell'area di Murzuq nelle ultime ore". Ieri, 20 settembre, le forze statunitensi hanno annunciato di aver condotto il giorno prima un raid aereo contro obiettivi dello Stato islamico nei pressi di Murzuq, nel sud della Libia, eliminando almeno otto “leader e combattenti terroristi”. Lo ha annunciato il generale Stephen Townsend, capo del Comando delle forze Usa in Africa (Africom), precisando che l’operazione è avvenuta “in coordinamento con il Governo di accordo nazionale (Gna). “Non permetteremo (ai terroristi) di usare il conflitto in corso in Libia per proteggersi. Insieme ai nostri partner libici, continueremo a negare ai terroristi un terreno sicuro in Libia”. Secondo quanto riferito dall’Africom in una nota, finora non sono state registrate vittime civili. (Bel)