Tpl Roma: al via oggi le chiusure della metro B nei weekend per lavori

- E' questo il primo weekend in cui la circolazione sulla metro B, nella tratta Castro Pretorio-Laurentina, sarà interrotta per l'intera giornata e i treni saranno sostituiti dalla linea bus Mb. Per le fermate dei bus sostitutivi sono state predisposte indicazioni sui calpestabili stradali. I lavori che porteranno alla realizzazione del nodo di scambio con la metro C a Colosseo/Fori Imperiali sono iniziati il 9 settembre scorso e comportano la chiusura della stessa tratta tutte le sere dalle 21 con servizio navetta sostitutivo e in più weekend: oggi e domani, 28 e 29 settembre, 5 e 6 ottobre, 12 e 13 ottobre, 26 e 27 ottobre. (Rer)