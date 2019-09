Perù: leader opposizione Keiko Fujimori torna in carcere dopo ricovero in ospedale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La leader di opposizione Keiko Fujimori, detenuta da 10 mesi per il suo presunto coinvolgimento nello scandalo di corruzione che vede coinvolta la compagnia di costruzioni brasiliana Odebrecht, è rientrata in carcere dopo un ricovero di una settimana. La leader di Forza popolare (Fp) era stata trasportata d’urgenza in ospedale sabato scorso dopo avere accusato dolori al torace e pressione alta. Lo scorso 13 settembre la Corte suprema del Perù ha ridotto da 36 a 18 mesi il carcere preventivo per Keiko Fujimori. ”Si dispone che la pena detentiva per Keiko Fujimori venga fissata a 18 mesi (…). Verrà scarcerata il 30 aprile 2020”, si legge nella sentenza. La pena è stata ridotta a 18 mesi anche per due collaboratori del leader di opposizione, Jaime Yoshiyama e Pier Figari. La giudice, Susana Castaneda, ha inoltre disposto la scarcerazione dell’ex tesoriere di Fp, Luis Mejia Lecca, nei cui confronti ha imposto il divieto di uscita dal paese. La difesa di Keiko Fujimori, che chiede la sua scarcerazione, ha annunciato che farà ricorso al tribunale costituzionale. La leader di Fp è indagata per finanziamento irregolare della campagna elettorale delle presidenziali del 2011. (Mec)