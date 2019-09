Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi:COMUNELa sindaca di Roma Virginia Raggi partecipa all'evento "World Coastal Clean Up Day"Piazzale Mediterraneo - Roma (ore 16)La sindaca di Roma Virginia Raggi partecipa all'iniziativa "Viva la Strada" in occasione della Settimana Europea della MobilitàPiazza Pietro Thouar - Roma (ore 19.30)VARIEProsegue la tre giorni "L'Italia e l'Europa che vogliamo" promossa da Antonio Tajani.Salus Terme Hotel, strada Tuscanese 26/28 - Viterbo(dalle ore 9.30)“Prevenire per vivere meglio”, campagna di screening citologico della Asl Roma 5. Porte aperte nei consultori di Monterotondo e Fonte Nuova per un open day dedicato a tutte le donne dai 25 ai 64 anni.Consultorio familiare di via dell'Aeronautica 53 a Monterotondo e consultorio di piazzale Europa 5 a Fonte Nuova(dalle 9.00)Inaugurazione del teatro centrale: il nuovo hub della musica della Capitale.Via Celsa, 6 - Roma(ore 19)Inaugurazione della mostra “Sergio Leone” Un romano che sognava l'America.Ipab SS. Annunziata, via Annunziata, 21 - Gaeta(ore 19) (Rer)