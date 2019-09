Yemen: Houthi, stop a lancio missili e droni contro Arabia Saudita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento filo-iraniano Houthi fermerà gli attacchi con missili e droni contro l'Arabia Saudita. Lo ha dichiarato il capo del Consiglio politico supremo degli Houthi, Mahdi al Mashat, dall'emittente televisiva "Al Masirah", gestita dal gruppo. Al Mashat ha sottolineato che una continuazione della guerra potrebbe portare a "sviluppi pericolosi". "Dichiariamo di cessare di colpire il territorio dell'Arabia Saudita con droni militari, missili balistici e tutte le altre forme di armi, e ci aspettiamo una mossa reciproca da loro", ha aggiunto Al Mashat. L'esponente degli Houthi ha precisato: "Ci riserviamo il diritto di rispondere se non riescono a ricambiare positivamente questa iniziativa". La continuazione della guerra nello Yemen "non gioverà a nessuna parte". L'annuncio da parte degli Houthi è arrivato quasi una settimana dopo che il gruppo filo-iraniano ha rivendicato un attacco di vasta portata alle strutture petrolifere saudite. Al Mashat ha proseguito: "Chiedo a tutte le parti in guerra di impegnarsi seriamente in autentici negoziati che possano portare a una completa riconciliazione nazionale che non escluda nessuno". (Res)