Energia: ministro turco Donmez sottolinea importanza progetti Tanap e Btc

- Il gasdotto transanatolico (Tanap) e l’oleodotto Baku-Tbilisi-Ceyhan (Btc) hanno contribuito significativamente al benessere dei paesi coinvolti. Lo ha detto il ministro dell'Energia turco Fatih Donmez durante il primo incontro fra i ministri dell'Energia organizzato nel quadro del Programma di cooperazione economica regionale dell'Asia centrale (Carec) a Tashkent, in Uzbekistan. Il ministro ha sottolineato che le relazioni della Turchia con i paesi vicini sono ulteriormente migliorate grazie alle interconnessioni transfrontaliere del gas naturale. "Uno degli esempi più importanti delle nostre iniziative regionali di interconnessione è l'oleodotto Baku-Tbilisi-Ceyhan, che finora ha fornito circa 3,2 miliardi di barili di petrolio e opera da oltre dieci anni", ha affermato Donmez. Il ministro ha proseguito aggiungendo che il Tanap è diventato una nuova rotta per i mercati del gas turco e dell'Ue da quando è stato aperto lo scorso giugno. "Sia il Btc che il Tanap hanno contribuito in modo significativo al benessere dei paesi partecipanti, nonché ai partenariati, alla pace e alla stabilità nella regione", ha affermato Donmez. (Res)