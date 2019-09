Usa-Croazia: Grabar-Kitarovic, accordo su doppia imposizione favorirà la cooperazione

- L’accordo sulla doppia imposizione fiscale tra Croazia e Stati Uniti, una volta firmato, sarà un utile incentivo per approfondire la cooperazione economica. Lo ha detto la presidente croata, Kolinda Grabar-Kitarovic, a Cleveland, negli Stati Uniti, dove ha partecipato a un evento organizzato dall’Organizzazione professionale croato-statunitense, un ente no profit con sede negli Usa. “Essere promotori della cooperazione e della condivisione delle conoscenze, nel campo dell'economia ma anche in tutti gli altri settori, è un prerequisito per lo sviluppo economico”, ha scritto la presidente sul suo profilo Twitter. Grabar-Kitarovic ha inoltre auspicato che l’Organizzazione professionale croato-statunitense possa contribuire al rafforzamento della cooperazione bilaterale.(Zac)