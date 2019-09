Terremoti: Ingv, prosegue sciame sismico nel centro Italia, lievi scosse tra Lazio, Marche e Umbria

- Prosegue lo sciame sismico nei territori del centro Italia colpiti da due forti scosse nel 2016, il 24 agosto e il 30 ottobre. Le oscillazioni, seppur lievi, continuano con frequenza. Le rilevazioni effettuate dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia nella notte e nelle prime ore di questa mattina riferiscono di una scossa di magnitudo 0,7 della scala Richter alle 1:00 a 3 km a nord di Amatrice, in provincia di Rieti. Un altro sisma si è poi verificato alle 2:27 a 4 km a est di Norcia, in provincia di Perugia: 1,1 la magnitudo rilevata. In provincia di Macerata, 5 km a sud di Bolognola, la terra si è smossa alle 4:20 per un terremoto di magnitudo 1,4. Infine, oltre ad altre lievi oscillazioni, due scosse si sono registrate nella mattina: una prima di magnitudo 2,0 a 4 km a est di Norcia alle 9:30 e una seconda di magnitudo 1,4 a 3 km a nord est di Montegallo, in provincia di Ascoli Piceno, alle 9:40.(Rer)