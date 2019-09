Ambiente: Sassoli, lotta ai cambiamenti climatici è tema fondamentale

- In occasione della Giornata internazionale della pace che si celebra oggi e in vista del vertice dell’Onu sul clima dobbiamo essere tutti consapevoli del fatto che la lotta ai cambiamenti climatici è fondamentale per la stabilità nel nostro mondo. Lo scrive in un tweet il presidente dell’Europarlamento, David Sassoli. Il vertice dell’Onu sul clima è previsto lunedì 23 settembre a margine dei lavori dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. (Beb)