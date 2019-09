Regioni: lunedì a Genova vertice bilaterale tra le giunte di Piemonte e Liguria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra gli argomenti in discussione anche la candidatura Unesco delle Alpi liguri, la riqualificazione delle aree montane confinanti e la Via Francigena. Alle ore 11.30 i presidenti Cirio, Toti e gli assessori illustreranno i risultati del vertice nel corso di una conferenza stampa in programma nella Sala della Trasparenza del palazzo regionale ligure. Al termine presidenti e assessori si sposteranno in visita al Salone Nautico, nell’ottica del potenziamento della promozione comune anche dei grandi eventi e delle fiere internazionali ospitati da Piemonte e Liguria. (Rpi)