Roma: controlli straordinari dei carabinieri nei quartieri Boccea, Aurelio e Val Cannuta

- Nei quartieri di Boccea, Aurelio e Val Cannuta vanno avanti i controlli straordinari dei carabinieri. Nella giornata di ieri due automobilisti sono stati trovati alla guida delle loro automobili con un tasso alcolico superiore al limite consentito. I due quindi si sono visti ritirare la patente, mentre le vetture sono state affidate ai militari. In tre locali pubblici, poi, i carabinieri hanno elevato diverse multe a causa del mancato rispetto degli orari stabiliti dall’ordinanza sindacale in vigore per il funzionamento delle slot machine. L’importo totale delle sanzioni, a carico dei titolari di due bar, è pari a 4mila euro poiché ai due sono state contestate anche inosservanze sulle procedure igieniche. Tra i multati anche un romeno di 48 anni che esercitava come parcheggiatore, abusivamente, in piazza della Salle nei pressi di un esercizio commerciale. L’uomo è stato raggiunto anche sa un ordine di allontanamento dall’area poiché violava le norme anti bivacco. In tutto, attraverso diversi posti di controllo, i militari dell’Arma hanno identificato oltre 100 persone e decine di mezzi. Nell’ambito di queste un 19enne romano è stato trovato in possesso di mezzo grammo di hashish per uso personale ed è stato quindi segnalato come assuntore.(Rer)