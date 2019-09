Roma: Raggi, cittadinanza onoraria a Michael Collins a 50 anni da sbarco sulla Luna (2)

- Lo scorso luglio, in concomitanza con le celebrazioni per il cinquantesimo anniversario dello sbarco sulla Luna, l'Assemblea capitolina ha votato all'unanimità una mozione per conferire la cittadinanza onoraria a Collins. L'attribuzione della cittadinanza onoraria renderà ancora più stretto il legame tra Collins e Roma. Il leggendario astronauta dell'Apollo 11 è, infatti, nato a Roma il 31 ottobre del 1930, anno in cui il padre prestava servizio presso l'Ambasciata degli Stati Uniti nella Capitale. "Lo sbarco sulla Luna è uno di quei momenti in cui tutta l'umanità ha realizzato un grande salto in avanti - dichiara la sindaca di Roma, Virginia Raggi -. Un evento che tenne con il fiato sospeso il mondo e che si deve alla tenacia, alla preparazione tecnica, alla forza di volontà di tre leggendari astronauti. Nell'anno in cui si celebrano i 50 anni dallo sbarco sulla Luna, il conferimento della cittadinanza onoraria di Roma a Michael Collins, rappresenta il riconoscimento dovuto a quell'impresa e a uno dei suoi grandi protagonisti". (Com)