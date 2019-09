Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per la giornata di oggi a Milano e in LombardiaREGIONEL'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, partecipa all'inaugurazione della prima 'farmadrive', farmacia comunale aperta H24 con sistema 'drive in'.via Simone da Corbetta (ore 10.45)L'assessore all'Ambiente e Clima della Regione Lombardia, con delega a Eusalp, Raffaele Cattaneo partecipa a Como, alla Convention dei Giovani Amministratori dell'area Eusalp.Villa Saporiti, via Borgo Vico 148/Como (ore 15)L'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, alla XVI edizione di 'Un Ospedale per amico' organizzata dall'Ospedale di BuzziVia Castelvetro, 32 (ore 15)VARIEIncontro con la cittadinanza del segretario federale della Lega Matteo Salvini presso gazebo al mercato di via Fauchèvia Fauchè angolo viaLosanna (ore 11.30)Laboratorio didattico sul mondo delle api (dai 5 anni), con prenotazione obbligatoria sul sito della Centrale dell'Acqua.Centrale dell'Acqua, Piazza Diocleziano 5 (ore 15)MONZAPaola De Micheli, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, interviene al convegno organizzato dal Gruppo regionale del Pd, dal titolo "Riqualifichiamo i collegamenti tra Milano e la Valtellina - Le Olimpiadi invernali, un'occasione per riqualificare le nostre infrastrutture". Presenti anche Matteo Raimondi, segretario cittadino Pd di Monza, Pietro Virtuani, segretario provinciale del Pd, Gianmario Fragomeli, deputato dem, Luciano Minotti, esperto di viabilità e infrastrutture, Luigi Legnani, esperto di trasporti, Egidio Longoni, consigliere comunale Pd di Monza.Centro civico San Rocco, in via D'Annunzio 35, Monza (9.30-12.30) (Rem)