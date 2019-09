Slovacchia: presidente Caputova rimarca importanza valori di libertà e democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Slovacchia non consentirà a nessuno di negarle i valori di libertà e democrazia. Lo ha detto la presidente slovacca, Zuzana Caputova, che ha partecipato ieri sera a New York alla cena di gala offerta dal Globsec, centro studi slovacco impegnato nel comparto della sicurezza e della sostenibilità. “Dopo 30 anni di democrazia sappiamo che questa non può essere impostata con il pilota automatico. Senza il nostro impegno, senza un invisibile lavoro quotidiano per difendere i nostri valori, la democrazia si erode”, ha scritto Caputova sul suo profilo Twitter. “Non dimenticheremo mai e non permetteremo mai a nessuno di rubarci di nuovo la libertà e la democrazia e questo perché conosciamo il prezzo da pagare quando si perdono questi diritti”, ha aggiunto la presidente slovacca. (Vap)