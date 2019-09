Brasile: prorogata di un mese presenza forze armate in Amazzonia per contrastare incendi

- Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha firmato un decreto che proroga di un mese la presenza delle forze armate in Amazzonia, per combattere gli incendi che da settimane colpiscono la foresta pluviale. La misura, varata lo scorso 24 agosto, verrà prorogata fino al prossimo 24 ottobre. Il decreto autorizza l’azione delle forze armate "nelle aree di confine, nelle terre indigene, nelle unità federali di conservazione ambientale e in altre aree degli stati dell'Amazzonia che lo richiedono", secondo quanto riferisce il quotidiano brasiliano "O Globo". Queste aree includono gli stati di Acri, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondonia, Roraima, Tocantins e parte di Maranhao. (Brb)