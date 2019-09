Legge elettorale: Schifani (FI), si lavori a Porcellum corretto

- Il senatore di Forza Italia e ex presidente del Senato Renato Schifani, in un'intervista al "Mattino", ha affermato che "per una legge elettorale che risolva il problema della rappresentatività dei partiti, tanto più dopo il taglio dei parlamentari, e della governabilità, si potrebbe lavorare a un Porcellum corretto: proporzionale di coalizione con liste corte e premio di maggioranza nel caso in cui una coalizione superi abbondantemente il 40 per cento. Altrimenti si dovrebbero ripartire i voti assegnando i seggi in base proporzionale". Quanto a Forza Italia, poi, Schifani ha commentato: "Deve uscire in fretta dal torpore in cui è caduta negli ultimi anni perdendo milioni di voti e persino facendosi superare da Fratelli d'Italia. A maggior ragione dal momento che Renzi, svolgendo un ruolo 'di lotta e di governo', sarà attrattivo sotto il profilo sia mediatico che politico". (Rin)