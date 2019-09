Iran: capo pasdaran, "paese che ci attacca diventerà campo di battaglia" (2)

- Parlando al Pentagono, Esper ha attribuito all'Iran la responsabilità dell'attacco del 14 settembre alle strutture petrolifere saudite, definendolo una "drammatica escalation dell'aggressione iraniana" nella regione. In risposta alle richieste di assistenza dall'Arabia Saudita e dagli Emirati Arabi Uniti, Esper ha affermato che gli Stati Uniti accelereranno la consegna di armi e invieranno più truppe e attrezzature nel Golfo, principalmente beni di "difesa aerea e missilistica". I dettagli esatti dello spiegamento sono ancora in fase di elaborazione, ha affermato il generale Joseph Dunford, capo di Stato maggiore congiunto. Dunford ha dichiarato che le decisioni sui dettagli saranno prese durante il fine settimana e annunciati la prossima settimana, ma ha notato che si tratterebbe di un "dispiegamento moderato" che non coinvolgerà migliaia di truppe. (Res)