Usa-Cina: pilota FedEx arrestato da autorità cinesi per munizioni nel bagaglio

- Le autorità cinesi hanno arrestato il 12 settembre scorso, a Guangzhou, un pilota statunitense che lavora per FedEx, dopo aver trovato 681 pallottole di fucile ad aria compressa nel suo bagaglio: lo ha detto oggi il ministero degli Esteri cinese. Il pilota stava cercando di prendere un volo commerciale per la vicina Hong Kong, un giorno dopo aver pilotato un aereo da trasporto nell'hub di FedEx a Guangzhou. Il pilota è stato rilasciato su cauzione ma è rimasto in Cina sotto inchiesta per contrabbando di armi, ha dichiarato Geng Shuang, portavoce del ministero. (segue) (Was)