Guatemala: governo introduce divieto di utilizzo per utensili di plastica usa e getta

- Il governo guatemalteco ha introdotto oggi il divieto di utilizzo per utensili di plastica usa e getta. Il decreto governativo 189-2019 pubblicato oggi, 20 settembre, specifica che è vietato l'uso di sacchetti di plastica, cannucce, piatti, bicchieri, e contenitori per la conservazione e il trasporto di alimenti. Il divieto riguarda anche i prodotti realizzati in polistirolo. L'accordo stabilisce che il divieto inizierà a valere a partire di due anni, in modo che tutte produttori e utenti che utilizzano questo tipo di prodotti li sostituiscano definitivamente con altri articoli realizzati con materiale compostabile. Materiali e forniture mediche e terapeutici sono esclusi da questo divieto. (segue) (Mec)