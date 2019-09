Canada: Freeland, “improbabile” partecipazione ad Assemblea generale Nazioni Unite

- Il ministro degli Esteri canadese, Chrystia Freeland, ha detto venerdì, 20 settembre, che a causa della campagna elettorale in corso in Canada difficilmente potrà partecipare alla riunione della prossima settimana con i leader mondiali all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (Unga), a New York. "Al momento, sembra molto improbabile che sarò all'Unga la prossima settimana", ha detto Freeland, ricordando che tradizionalmente i ministri non viaggiano fuori dal paese durante il periodo della campagna elettorale. Indipendentemente dalla presenza di Freeland, all'Assemblea parteciperanno diversi rappresentanti di alto livello, tra cui l'ex primo ministro liberale Jean Chrétien e l'ex primo ministro conservatore Joe Clark, ha detto un funzionario del ministero degli Esteri. Il primo ministro canadese Justin Trudeau e il suo partito liberale stanno affrontando una campagna elettorale molto intensa in vista del voto del 21 ottobre, soprattutto dopo la pubblicazione di alcune foto del premier liberale con il viso truccato di nero, a imitazione di un africano (“blackface”). (Res)