America Latina: gli Usa presentano guida alla prosperità per Guatemala, El Salvador e Honduras

- Il governo degli Stati Uniti ha presentato una "guida alla prosperità" per favorire lo sviluppo economico in Guatemala, El Salvador e Honduras che contribuisca alla crescita economica e, in questo modo, a fermare l'immigrazione irregolare verso gli Usa. E' quanto annunciato dal consigliere del presidente degli Stati Uniti per l'America Latina, Mauricio Claver-Carone durante una conferenza telefonica con i presidenti dei tre paesi centro americani nella quale ha informato che la guida, i cui dettagli saranno annunciati a breve, andrà oltre "l'aiuto come tradizionalmente noto, che è consistito fino a poco fa nel firmare un assegno in favore dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (Onu)". La guida, secondo quanto esposto da Claver-Carone, contribuirà nella creazione di occupazione e crescita economica, e incoraggerà gli investimenti a beneficio degli Stati Uniti. "Se vogliamo creare futuro per questi paesi, dobbiamo lavorare sul loro sviluppo economico e dobbiamo agire individualmente perché ciascun paese è molto diverso". (Mec)