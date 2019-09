Usa-El Salvador: firmato nuovo accordo di cooperazione in materia di migrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti e El Salvador hanno firmato un nuovo accordo di cooperazione bilaterale in materia di sicurezza e migrazione: lo ha annunciato l'ambasciata Usa a San Salvador in un comunicato stampa. "Il segretario alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Kevin McAleenan e il ministro degli Esteri di El Salvador, Alexandra Hill Tinoco (...) stanno firmando un accordo sulla cooperazione bilaterale per quanto riguarda le richieste di protezione", ha dichiarato il comunicato. Entrambi i governi si sono impegnati ad affrontare la migrazione in modo cooperativo e umano per aumentare la prosperità e la sicurezza della regione, prosegue la nota. (segue) (Was)