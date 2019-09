Usa-El Salvador: firmato nuovo accordo di cooperazione in materia di migrazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo accordo fa parte di una strategia integrata per combattere la criminalità organizzata, rafforzare la sicurezza delle frontiere e ridurre la tratta illegale e la tratta di esseri umani, nonché la migrazione forzata", ha detto il comunicato. L'accordo con El Salvador permetterà a Washington di respingere i richiedenti asilo per inviarli nello Stato dell'America centrale. L'accordo richiede ai migranti che hanno attraversato El Salvador di chiedere prima l'asilo nel paese e, solo in caso di negata protezione, sarà possibile proseguire verso gli Stati Uniti. (Was)