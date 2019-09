Business news: Bers, approvati 160 milioni di euro a sostegno di cittadini e imprese della Serbia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) ha approvato un pacchetto di aiuti finanziari per 160 milioni di euro a sostegno dei cittadini e delle piccole e medie imprese serbe. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Tanjug". "Di questi, 100 milioni saranno assegnate alle aziende di piccole e medie dimensioni operanti in Serbia, per consentire un accesso facilitato ai mercati finanziari e rafforzare gli investimenti e la competitività di un settore cruciale per lo sviluppo economico nazionale", si legge in un comunicato diffuso dalla Banca. Stando alle informazioni diffuse, una parte della prima misura (pari a circa 35 milioni di euro) sarà emessa in dinari con l'obiettivo di rafforzare la valuta locale e ridurre eventuali effetti negativi causati dalla volatilità del tasso di cambio. I restanti 60 milioni saranno invece tesi a finanziare la concessione di mutui prima casa ai cittadini serbi. (Seb)