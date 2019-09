Business news: Ucraina, bozza bilancio statale 2020 inviata al parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Kiev ha sottoposto una bozza del bilancio statale per il 2020 alla Verkhovna Rada (il parlamento ucraino). Lo riferisce l'agenzia di stampa "Interfax Ucraina", aggiungendo che i proventi e la spesa pubblica sono stati stimati rispettivamente a circa 36,05 e 36,58 miliardi di euro. Stando alle informazioni diffuse, il deficit di bilancio è stato calcolato al 2,09 per cento. "Oggi il governo sottoporrà una bozza del bilancio statale all'attenzione del parlamento, in linea con i principi stabiliti dalla Costituzione", ha detto il premier ucraino Oleksiy Honcharuk durante una conferenza stampa. Nel suo intervento, il primo ministro ha spiegato che il documento potrà essere ulteriormente modificato il prossimo 2 novembre sulla base delle opinioni espresse dai ministeri dello Sviluppo economico e del Commercio, ricordando che la versione attuale prevede l'eliminazione dei sussidi alle imprese agricole a sostegno dell'attività svolta dai piccoli agricoltori. (Res)