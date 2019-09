Business news: Polonia, nuovo investimento immobiliare dell'azienda ungherese Cordia

- La società Cordia, uno dei principali attori del settore immobiliare nel mercato ungherese, ha iniziato la costruzione di un immobile residenziale a Varsavia lungo il fiume Vistola. Si tratta di un grattacielo di 18 piani, i cui lavori sono appena iniziati, e che dovrebbe essere completato entro il 2021. Questo investimento si inserisce nel portafoglio di 3700 appartamenti che Cordia sta costruendo tra Ungheria, Polonia e Romania. In Polonia quest'anno Cordia ha già terminato due progetti, mentre altri due sono in costruzione. A Varsavia è stata completata la prima fase del complesso Zielone Bemowo con 118 appartamenti mentre è in fase di realizzazione la seconda parte che prevede altri 200 appartamenti. (Vap)