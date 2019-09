Business news: ministro Finanze serbo Mali, a dicembre stipendio medio a 500 euro

- A dicembre lo stipendio medio in Serbia potrebbe registrare un aumento fino ad arrivare alla cifra di 500 euro: lo ha detto il ministro delle Finanze serbo Sinisa Mali secondo quanto riferisce il quotidiano "Blic". "Sono in corso i colloqui con il Fondo monetario internazionale", ha detto Mali aggiungendo che da quel mese saranno in vigore gli aumenti pensati per il settore pubblico. La premier della Serbia, Ana Brnabic, annuncerà oggi le decisioni del governo su un aumento degli stipendi pubblici e sulla manovra correttiva di bilancio messa a punto dalla sua squadra. Lo riferisce la stampa locale, rilanciando una nota dell'esecutivo di Belgrado. Il governo della Serbia "sta lavorando" su una definizione dell'aumento per gli stipendi pubblici secondo quanto ha detto venerdì la premier serba. "E' una grande sfida trattenere persone di valore nel settore pubblico, perché nel privato hanno degli stipendi migliori", ha osservato Brnabic. (Seb)